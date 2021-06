Treviglio/Bg: De Corato e Magoni, da Regione fondi per messa in sicurezza pista ciclabile e acquisto nuova auto polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il completamento del tratto di pista ciclabile da Treviglio a Casirate - ha affermato l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, dimostra ancora una volta l'attenzione di Regione Lombardia nei confronti del cicloturismo e della sostenibilità ambientale. La messa in sicurezza della circolazione ciclistica è un segnale importante, un impegno comune che nel Trevigliese assume un significato ancor più profondo, nel ricordare degnamente la tragica scomparsa del giovane Gabriele Raffa, morto proprio su queste strade. Ecco perché gli interventi previsti sono particolarmente importanti per l'incolumità dei ciclisti". "La pista ciclabile - ha aggiunto - apporterà sicuri benefici anche per la promozione di un turismo ecosostenibile, incentivando i cittadini ad utilizzare la bicicletta e a riscoprire territori che possono offrire molto da un punto di vista paesaggistico e naturalistico. Il rispetto dell'ambiente, insieme alla sicurezza dei cittadini, sono aspetti imprescindibili per Regione Lombardia, che da sempre punta sui percorsi ciclabili per promuovere un turismo 'slow' e modalità di mobilità alternativi a salvaguardia dell'ecosistema". "In tal senso - ha concluso Magoni - l'impegno delle Forze dell'Ordine, insieme alla Polizia locale, rappresenta un valore fondamentale per un territorio che, grazie alla maggior sicurezza, può diventare anche maggiormente appetibile da un punto di vista turistico". (Com)