Municipio Roma XII: Campana (Lega), presidente Crescimanno si dimetta

- "Oggi il M5S non ha più la maggioranza nel Consiglio del Municipio XII alla presidente Crescimanno chiediamo ora le dimissioni, un atto di responsabilità e dignità politica". E' quanto dichiara in una nota Valeria Campana, coordinatore della Lega al Municipio XII. "In questi anni la squadra della Lega si è strutturata ed è cresciuta sul territorio e abbiamo dimostrato di avere più contezza e maggiore contatto con le realtà territoriali rispetto alla Giunta grillina, che ha sempre lavorato sulle emergenze senza alcuna programmazione e sempre su priorità sbagliate. Questo è anche l'ennesimo fallimento della sindaca Raggi che perde il controllo del quarto Municipio romano. Questione che deve far riflettere", conclude.(Rer)