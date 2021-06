Francia: portavoce governo, schiaffo a Macron atto violento ma isolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo schiaffo dato al presidente francese Emmanuel Macron durante una visita nel dipartimento della Drome è certamente un "atto di violenza" che non bisogna "banalizzare", ma deve essere considerato come un atto "isolato". Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe1". Con un simile gesto si colpisce "la sacralità della funzione alla quale siamo tutti attaccati" e "in quanto francesi siamo tutti aggrediti, in qualche modo umiliati", ha detto Attal. Tuttavia, secondo il portavoce dell'esecutivo, "non bisogna dare la sensazione che quello fatto da quest'uomo sia rappresentativo della società o della popolazione francese". Se ci sono "francesi preoccupati, che dubitano, che sono in collera" possono esprimersi "nel quadro del voto", ha detto Attal.(Frp)