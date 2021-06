© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone-Australia: ministri esprimono preoccupazione per violazioni diritti umani in Cina - Giappone e Australia hanno espresso "profonda preoccupazione" in merito ai resoconti sulle violazioni dei diritti umani ai danni degli uiguri e delle altre minoranze musulmane della regione autonoma cinese dello Xinjiang. "Condividiamo profonda preoccupazione in merito alla violazioni dei diritti umani segnalate nello Xinjiang", afferma la dichiarazione congiunta pubblicata oggi, a margine dell'incontro nel formato "2+2" dei ministri di Esteri e Difesa di Giappone e Australia. "Esortiamo la Cina a garantire un accesso tempestivo, significativo e incondizionato allo Xinjiang ad osservatori internazionali indipendenti, incluso l'alto commissario Onu per i diritti umani". Pechino ha replicato accusando i due Paesi di infangare l'immagine del Paese. (segue) (Res)