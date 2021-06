© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: inviato Onu allerta su emergenza umanitaria nello Stato di Kayah - Lo Stato di Kayah, in Myanmar, potrebbe subire una "massiccia perdita di vite umane". È quanto riferito da Thomas Andrews, inviato delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo cui dal colpo di stato del primo febbraio, in cui la giunta militare ha preso il potere, “più di 100 mila persone hanno abbandonato le loro case per sfuggire al conflitto”. Nello Stato di Kayah, le forze di difesa del governo di unità nazionale, l'esecutivo "ombra" costituito dai civili che si oppongono alla giunta, si sono scontrate con l’esercito del Myanmar, che ha risposto con artiglieria e attacchi aerei, innescando un esodo dei cittadini nelle foreste vicine. "Gli attacchi brutali e indiscriminati della giunta stanno minacciando la vita di molte migliaia di uomini, donne e bambini nello Stato di Kayah", ha detto Andrews, sottolineando che potrebbero verificarsi "morti di massa per fame, malattie e assideramento, se non si intraprende un'azione immediata". (segue) (Res)