- Filippine: Duterte "pronto a ritirarsi" al termine del mandato - Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha dichiarato di non scorgere nessuno davvero all'altezza di guidare il Paese nell'attuale panorama politico nazionale, ed ha aggiunto di essere stanco e pronto a farsi da parte il prossimo anno, alla scadenza del suo mandato presidenziale di sei anni. Nel corso di una intervista televisiva trasmessa dall'emittente "Smni" ieri, 8 giugno, Duterte ha affermato che "Non c'è nessuno (degno di assumere la presidenza). Guardando all'attuale orizzonte politico? Nessuno, nessuno che lo meriti. Voi stessi potete constatarlo", ha affermato il capo dello Stato, il cui mandato, iniziato a giugno 2016, scadrà il prossimo anno. La Costituzione filippina prevede che un presidente possa servire per un massimo di un singolo mandato di sei anni. Il partito politico di Duterte, Pdp-Laban, ha approvato una risoluzione il 31 maggio scorso per consentire al presidente di scegliere personalmente un candidato alla guida dello Stato, e sta sollecitato il presidente a candidarsi alla vicepresidenza in vista delle elezioni del 2022. (Res)