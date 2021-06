Fisco: Fenu (M5s), apertura importante dalla Ragioneria su cedibilità crediti Transizione 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Finanze del Senato e in commissione Anagrafe tributaria, segnala che "si va consolidando il percorso verso l'estensione della cedibilità ai crediti d'imposta per gli investimenti delle imprese in Transizione 4.0. E' l'obiettivo - continua il parlamentare in una nota - che noi abbiamo ribattezzato 'superbonus imprese', sviluppando lo stesso meccanismo già sperimentato con successo con il superbonus 110 per cento per l'edilizia. Oggi, durante un'audizione in commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, il Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, rispondendo a una domanda del M5, ha detto testualmente che la cedibilità è una misura importante, perché rappresenta un grosso vantaggio per la liquidità delle imprese". L'esponente pentastellato aggiunge: "Mazzotta ha aggiunto che l'Istat ha scritto a Eurostat, e che la stessa Ragioneria solleciterà una risposta, a proposito dell'inquadramento contabile dei crediti ceduti. Il Movimento cinque stelle ritiene che non ci siano problemi di classificazione e confida che anche il ministro dell'Economia, Daniele Franco, predecessore di Mazzotta alla guida della Ragioneria, condivida le valutazioni espresse dal Ragioniere - conclude Fenu - e da tutte le principali associazioni imprenditoriali sull'importanza di estendere la cedibilità ai crediti d'imposta per investimenti in Transizione 4.0". (Com)