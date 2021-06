Covid: Occhiuto (FI), Ue è stata guida Paesi, green pass ciliegina su torta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli scorsi anni, ai tempi della crisi nata nel 2008 e della miope austerità, non abbiamo - pur da europeisti convinti - lesinato critiche nei confronti dell'Ue. Ma, invece, l'Europa ha fatto davvero l'Unione e la guida dei Paesi membri, e bisogna dirlo ad alta voce, nell'affrontare l'emergenza sanitaria ed economica che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi 16 mesi. Prima il coordinamento del più grande piano vaccinale della storia, poi le risorse del Recovery fund, ed oggi la ciliegina sulla torta: l'ok definitivo del Parlamento europeo al green pass per la mobilità all'interno dell'Unione. Un passo decisivo verso il ritorno alla normalità, un bel segnale per tutti i cittadini comunitari e per l'economia continentale". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)