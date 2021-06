© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: 950 mila posti di lavoro saranno creati entro il 2022 - Il governo egiziano prevede di creare entro il 2022 950 mila opportunità di lavoro, portando il numero degli occupati a circa 27,9 milioni, mantenendo il numero dei disoccupati a quota 2,2 milioni di lavoratori, pari al 7,3 per cento della forza lavoro totale. Lo riporta il piano presentato dalla ministra della Pianificazione e della Cooperazione internazionale, Hala al Saeed, per il nuovo anno fiscale che inizia il primo luglio 2021 e termina il 30 giugno 2022. Il piano mira a ridurre il tasso di inflazione annuo complessivo al 6 per cento rispetto al 13,3 per cento nel 2018/2019 e a ridurre il tasso di disoccupazione al 7,3 per cento nel 2021/2022 rispetto al 9,6 per cento registrato nell'anno fiscale 2019/2020. (segue) (Lit)