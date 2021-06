I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Sudan: i ministri degli Esteri e dell'Irrigazione si dirigono a Khartum - I ministri degli Esteri e delle Risorse idriche e dell'irrigazione egiziani, rispettivamente Sameh Shoukry e Mohamed Abdel Aty, si sono recati nella capitale sudanese Khartum, per discutere del rafforzamento delle relazioni strategiche che "uniscono" i due Paesi e per consultarsi su varie questioni di interesse comune, primo fra tutti la questione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferisce una nota della diplomazia del Cairo. Shoukry e Aty incontreranno il generale Abdel Fattah al Burhan, presidente del Consiglio sovrano sudanese, e Abdullah Hamdok, il primo ministro del Sudan. Inoltre, è prevista una sessione ampliata di colloqui con i ministri sudanesi degli Esteri e dell'Irrigazione incentrata sull'intenzione dell'Etiopia di procedere con il riempimento della Gerd in estate. (segue) (Lit)