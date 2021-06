I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministra Esteri in Turchia in vista della seconda conferenza di Berlino - La ministra degli Affari esteri della Libia, Najla el Mangoush, ha incontrato ieri l'omologo turco Mevlut Cavusoglu in Turchia per un colloquio definito come “informale”. Le due parti hanno discusso dei preparativi dei due paesi per la seconda conferenza di Berlino, che si terrà il 23 giugno, e di come unire gli sforzi per attuare la tabella di marcia per la fase preliminare e raggiungere la stabilità, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri libico. Il ministro della Turchia, riferisce il sito web “Al Wasat”, ha ribadito il pieno sostegno del suo Paese alla Libia e agli sforzi del governo di unità nazionale per raggiungere la stabilità a tutti i livelli, sottolineando che si recherà in Libia la prossima settimana per completare le consultazioni e il coordinamento in modo da raggiungere gli obiettivi desiderati da “Berlino 2”. I due ministri hanno inoltre deciso di proseguire il coordinamento congiunto tra i due Paesi prima della conferenza. (segue) (Lit)