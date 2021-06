I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: incontro tra Russia, Turchia e Onu per facilitare lo svolgimento delle elezioni - L'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, ha tenuto ieri nella capitale russa, Mosca, un incontro tripartito con i vice ministri degli Esteri di Russia e Turchia, rispettivamente Mikhail Bogdanov e Sadat Unal. Nei colloqui, riferisce il ministero degli Esteri russo in un comunicato, è stata sottolineata la necessità di unificare gli sforzi internazionali sotto egida Onu per tenere le elezioni libiche entro le scadenze prefissate dalla road map del Foro di dialogo politico libico. Il ministero russo ha spiegato che durante lo scambio di opinioni, è stato concordato di “facilitare lo svolgimento delle elezioni in Libia, che sono previste per il 24 dicembre di questo anno". In un altro incontro separato, Bogdanov e Sadat Onal hanno tenuto consultazioni a Mosca per discutere delle questioni relative ai conflitti in Libia e Siria. Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato come sia necessario trovare una soluzione globale alla crisi libica “il prima possibile”. Gli incontri turco-russi arrivano a due settimane dalla seconda Conferenza di Berlino sulla Libia prevista in Germania il 23 giugno, per rivedere l'attuazione delle decisioni prese nella prima conferenza internazionale tenuta nel gennaio 2020. Tra le decisioni più importanti non ancora attuate figura il ritiro di combattenti stranieri e mercenari ancora presenti sul territorio libico, nonostante l'accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre scorso. (segue) (Lit)