- Energia: interconnessione elettrica Italia-Tunisia entrerà in funzione nel 2027 - L'interconnessione elettrica tra l'Italia e la Tunisia entrerà in funzione nel 2027. Lo ha detto Imad Amara, sottosegretario della società italo-tunisina per gli studi di realizzazione del progetto "El Med" di interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia, citato dall'emittente radiofonica tunisina "Jawhara Fm". Parlando presso la sede del governatorato di Nabeul ieri, 8 giugno, Amara ha spiegato che il progetto si inserisce nel quadro dello sviluppo dell'infrastruttura elettrica in Tunisia. Il progetto consiste nella posa di un cavo sottomarino di 200 chilometri con una capacità di 600 megawatt e nel completamento delle stazioni per l'interconnessione tra la rete elettrica tunisina e quella italiana, tra la Sicilia e la provincia di Nabeul, nell’area di Malabi, e la sua trasmissione tramite una linea aerea alla stazione di Mornaguia. Il costo stimato del progetto, portato avanti della Società tunisina dell'energia elettrica e del gas (Steg) e da Terna, con il sostegno dei governi di Tunisia e Italia, ha un costo stimato di 600 milioni di euro circa. Amara ha indicato che l'Unione Europea potrebbe finanziare il 50 per cento del costo del progetto, se fosse classificato e approvato come di interesse comune (Pci). (Lit)