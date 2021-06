Ambiente: La Pietra, da Fd'I astensione su introduzione tutela animali in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia è un partito "patriottico che ama la patria, la terra dei padri e come tale è particolarmente sensibile al tema ambientale e alla protezione degli animali. Ma con il pragmatismo che ci caratterizza crediamo che sia necessario fare attenzione nell'inserire questo principio in Costituzione. Bisogna pensare infatti a quale impatto avrebbe su centinaia di attività economiche, sui nostri allevamenti o sui prodotti di eccellenza dell'agroalimentare". Lo ha evidenziato il senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra, capogruppo in commissione Agricoltura nel corso del suo intervento in Aula durante la discussione sul ddl per l'inserimento della tutela dell'Ambiente. Il provvedimento "lascia dubbi interpretativi molto preoccupanti sul piano agricolo e non solo, e per questo motivo ci asteniamo. In un momento così delicato per la nazione - ha continuato - crediamo che questa non rappresenti una priorità, soprattutto perché l'Italia dal punto di vista ambientale e faunistico non si può di certo considerare arretrato ma, al contrario, uno dei paesi più virtuosi in Europa e nel mondo. Abbiamo invece il sospetto che una parte di questa maggioranza usi il governo di unità nazionale, che avrebbe come solo scopo la gestione ed attuazione del Pnrr, per portare avanti posizioni ideologiche, sfruttando i delicati e precari equilibri che contraddistinguono questo esecutivo".(Rin)