Energia: interconnessione elettrica Italia-Tunisia entrerà in funzione nel 2027 (2)

- Da molto tempo si parla di un "ponte elettrico Sicilia-Tunisia". L’interconnessione consentirà all’Italia e alla Tunisia di scambiare elettricità, diversificare quindi gli approvvigionamenti e rafforzare l’affidabilità e la resilienza delle reti elettriche delle due sponde del Mediterraneo. In particolare, nel lungo periodo, permetterà alla Tunisia di esportare anche verso i Paesi del Nord Africa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Con "El Med", in sostanza, l’Italia può diventare l’hub europeo della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica nel Mediterraneo. "La concretizzazione di questo progetto servirà non solo per i rapporti tra Tunisia e Italia, ma anche per i rapporti tra la Tunisia e il Mediterraneo”, aveva detto ad "Agenzia Nova" l’ambasciatore della Tunisia in Italia, Moez Sinaoui, in una video-intervista concessa lo scorso settembre. "El Med, la trasmissione elettrica e l’energia solare sono il futuro. Chi ha deciso di fare questa interconnessione sa bene che l’energia pulita è il futuro dell’Europa”, aveva detto Sinaoui. (Tut)