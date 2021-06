Polonia: a causa del coronavirus Lufthansa sospende investimenti in Slesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del coronavirus la compagnia aerea Lufthansa ha deciso di sospendere i suoi investimenti in Polonia. Lo rende noto il portale "Business Insider". La società tedesca ha interrotto l'attività dell'azienda Xeos, in Slesia centrale, non lontano da Breslavia. In un comunicato viene precisato che "il fabbisogno di riparazioni per i motori dei velivoli tornerà ai livelli pre-pandemici soltanto tra alcuni anni". L'azienda, che proprio di questo si occupa, impiega circa 220 persone, tra le quali meccanici altamente qualificati. Xeos procederà ora a una ristrutturazione che coinvolgerà tutto il personale. "Dichiariamo un ampio sostegno ai lavoratori, affinché possiamo assisterli nel trovare il loro posto sul mercato. I dettagli di questo sostegno saranno elaborati nei negoziati con i sindacati", si legge nel comunicato. Il sito di questo investimento di Lufthansa in Polonia è stato annunciato nel 2016 e gli stabilimenti di Xeos sono stati costruiti nel tempo record di 16 mesi. Prima della pandemia di coronavirus l'azienda era arrivata a dare lavoro a circa 300 persone di 14 nazionalità diverse. (Vap)