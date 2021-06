Etiopia-Kenya: presidente Kenyatta in visita ad Addis Abeba, incontro con il premier Ahmed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Neknya, Uhuru Kenyatta, è arrivato ad Addis Abeba per una visita ufficiale di un giorno in Etiopia. Al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Bole, come riporta l'agenzia di stampa "Ena", Kenyatta è stato accolto dal primo ministro etiope Abiy Ahmed e da funzionari governativi di alto livello. "Dò il benvenuto in Etiopia a mio fratello Uhuru Kenyatta, presidente della Repubblica del Kenya, che si unisce oggi in un momento memorabile per l'Etiopia mentre firmiamo l'accordo di licenza per le telecomunicazioni", ha scritto Ahmed su Twitter. Insieme a Kenyatta, il premier etiope ha piantato oggi delle piante nell'ambito dell'iniziativa Green Legacy per piantare fino a 6 miliardi di piante a livello nazionale. L'Etiopia e il Kenya intrattengono relazioni bilaterali di lunga data che risalgono al 1954, quando l'Etiopia stabilì il proprio consolato onorario in Kenya. (Res)