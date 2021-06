Roma: operazione "New line", confiscati beni per 6 milioni al capo dei narcos del Trullo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i beni oggetto dell’odierna confisca figurano 2 società, una operante nel settore dei trasporti su gomma, l’altra avente a oggetto la vendita di prodotti ortofrutticoli, nonché due appartamenti siti nel quartiere romano del Trullo e 2 rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in circa 6 milioni di euro. Per il destinatario del provvedimento è stata anche disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni tre nel Comune di residenza. (Rer)