+Vaccino: Toti, da Figliuolo ok a somministrazione seconde dosi in Regioni di vacanza+

- Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, informa su Twitter che "poco fa è arrivata la lettera del generale Figliuolo che autorizza la somministrazione delle seconde dosi di vaccino nelle Regioni dove si va in vacanza per un lungo periodo". Il cofondatore di Coraggio Italia quindi ricorda: "La Liguria lo aveva chiesto per prima insieme al Piemonte, grazie all’accordo firmato con il presidente Alberto Cirio, e già nelle prossime ore metteremo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Pronti a partire". (Rin)