Tunisia: comitato anticorruzione, “scadute 20 mila dosi di AstraZeneca”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione statale anticorruzione tunisina ha avvertito della presenza di oltre 20 mila dosi del vaccino AstraZeneca, il cui periodo di validità è scaduto il 31 maggio 2021. Lo ha rivelato l’ex capo della commissione, Imad Boukhris, in un'intervista rilasciata al quotidiano tunisino “Al Maghrib” oggi, mercoledì 9 giugno, indicando che le autorità sono arrivate in tempo per evitare la distribuzione di queste dosi “scadute”. Boukhris è stato licenziato pochi giorni fa dal premier Hichem Mechichi e sostituito dal giudice Imad bin Taleb Ali. (Tut)