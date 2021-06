Italia-Kazakhstan: viceministro Esteri Aidarov, volo Milano-Almaty grandissima opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura di un collegamento aereo diretto tra Milano e Almaty sarà una “grandissima opportunità” e “permetterà a Italia e Kazakhstan di conoscersi meglio. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri kazakho, Almas Aidarov, in occasione del business forum Italia-Kazakhstan promosso da Confindustria, dai ministeri degli Esteri di Italia e Kazakhstan, dall'ambasciata d’Italia in Kazakhstan e da Agenzia Ice, in collaborazione con Kazakh Invest e Atamekeh. Secondo Aidarov, il potenziale di cooperazione economica tra i due Paesi “non è esaurito”. “Ritengo, anzi, che il carattere dei nostri rapporti cambierà”, ha affermato il vice ministro menzionando a mo’ di esempio l’allargamento degli interessi di Eni nel Paese. Oggi, ha sottolineato Aidarov, “il Kazakhstan è una grande economia dell’Asia centrale, attraverso cui è possibile avere accesso anche al bacino del Caspio e alla Cina. Nel nostro Paese passano le rotte principali che collegano est e ovest, lo sviluppo delle ferrovie è continuo e l’anno scorso, nonostante la pandemia, si è registrato un miglioramento degli indicatori economici. Oggi per gli investitori vi sono condizioni giuridiche solide e una serie di agevolazioni fiscali”. (Res)