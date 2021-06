Ucraina: Tribunale Ue annulla atti Consiglio su proroga congelamento capitali per Yanukovych e il figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale dell'Unione europea ha annullato gli atti del Consiglio del 2019 sulla proroga del congelamento di capitali inflitto a Viktor Yanukovych, ex presidente dell’Ucraina, e a suo figlio, Oleksandr Yanukovych. Come si legge in un comunicato stampa, il Consiglio non ha dimostrato che, nei procedimenti penali su cui si fonda detta proroga e condotti dalle autorità ucraine nei confronti di tali persone, i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva siano stati rispettati. A seguito della repressione delle manifestazioni di piazza dell’Indipendenza a Kiev nel febbraio 2014, il Consiglio Ue aveva adottato nel mese di marzo misure restrittive nei confronti di talune persone, tra cui in particolare Yanukovych, presidente dell’Ucraina al momento di tali manifestazioni, e suo figlio, uomo d’affari ucraino. Dette misure, che dispongono il congelamento dei fondi delle persone di cui trattasi, sono state inflitte ai due uomini, inizialmente per un anno, per il fatto che essi erano sottoposti a procedimenti penali in Ucraina per partecipazione a reati connessi all’appropriazione indebita di fondi pubblici ucraini e al loro trasferimento illegale fuori dall’Ucraina. (segue) (Beb)