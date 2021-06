Ucraina: Tribunale Ue annulla atti Consiglio su proroga congelamento capitali per Yanukovych e il figlio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel marzo 2015 il Consiglio ha prorogato di un anno le misure restrittive nei confronti dei due uomini con la motivazione che erano sottoposti a un procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o di beni pubblici. Con sentenze del 15 settembre 2016, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato gli atti del marzo 2014 nella parte in cui riguardavano le due persone di cui trattasi e ha respinto i loro ricorsi per quanto concerneva segnatamente gli atti del marzo 2015. Con sentenze del 19 ottobre 2017, la Corte di giustizia ha respinto le impugnazioni che i due uomini avevano proposto avverso le sentenze del Tribunale. Nel marzo 2016, 2017 e 2018 il Consiglio ha prorogato di un anno le misure restrittive nei confronti delle due persone in questione con la motivazione che esse erano sottoposte a procedimenti penali da parte delle autorità ucraine, segnatamente per appropriazione indebita di fondi o di beni pubblici. Tali misure sono state sistematicamente annullate dal Tribunale. (segue) (Beb)