Ucraina: Tribunale Ue annulla atti Consiglio su proroga congelamento capitali per Yanukovych e il figlio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel marzo 2019 per gli stessi motivi sottesi agli atti del 2018, l’applicazione delle misure restrittive nei confronti dei due uomini è stata, ancora una volta, prorogata di un anno, ed è di tali atti che i due uomini contestano la legittimità nelle presenti cause dinanzi al Tribunale. Con le sue sentenze pronunciate in data odierna il Tribunale rammenta che, se è vero che il Consiglio può fondare misure restrittive sulla decisione di un’autorità competente di uno Stato terzo ad avviare e condurre un procedimento penale vertente su un reato di appropriazione indebita di fondi pubblici di tale Stato, esso è tenuto tuttavia ad assicurarsi del rispetto da parte di tale autorità dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In tale contesto, il Consiglio deve indicare nell’atto che impone misure restrittive di aver verificato che la decisione di cui trattasi dell’autorità dello Stato terzo è stata adottata nel rispetto di diritti summenzionati. A tal riguardo, il Tribunale constata che il Consiglio ha indicato negli atti del 2019 i motivi per i quali aveva considerato che la decisione delle autorità ucraine di avviare e condurre i procedimenti penali nei confronti delle due persone interessate era stata adottata nel rispetto dei loro diritti procedurali. (segue) (Beb)