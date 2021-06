Ucraina: Tribunale Ue annulla atti Consiglio su proroga congelamento capitali per Yanukovych e il figlio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto attiene alla fondatezza di tale motivazione, il Tribunale constata che il Consiglio ha preso in considerazione una serie di decisioni giudiziarie connesse ai procedimenti penali summenzionati come facenti parte della base fattuale che giustificava il mantenimento delle misure restrittive in questione. Tuttavia, il Consiglio non ha dimostrato di aver effettivamente esaminato tali decisioni e di averne potuto concludere che i diritti procedurali delle persone interessate erano stati rispettati nella loro sostanza. Inoltre, il Consiglio non ha spiegato in che misura tali decisioni dimostrerebbero il rispetto di tali diritti da parte dell'amministrazione giudiziaria ucraina nel contesto dell’avvio e della prosecuzione dei procedimenti penali summenzionati. In ogni caso, tali decisioni, che si inseriscono nel quadro più generale dei procedimenti penali di cui trattasi, non possono, da sole, dimostrare che i procedimenti penali in questione sono stati avviati e sono condotti nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, il Tribunale sottolinea che, nel caso in cui, come nelle presenti cause, una persona sia sottoposta a misure restrittive da diversi anni a motivo dell’esistenza, in sostanza, della stessa indagine preliminare condotta dall’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina, il Consiglio, prima di decidere se si debbano o meno prorogare nuovamente tali misure, è tenuto a verificare il rispetto da parte delle autorità ucraine del diritto di tale persona a essere giudicata entro un termine ragionevole. (segue) (Beb)