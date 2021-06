Ucraina: Tribunale Ue annulla atti Consiglio su proroga congelamento capitali per Yanukovych e il figlio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, il Consiglio avrebbe dovuto quanto meno indicare i motivi per i quali poteva ritenere che il diritto delle persone interessate a che la loro causa fosse esaminata entro un termine ragionevole fosse stato rispettato. Orbene, in mancanza di tale indicazione, non si può ritenere che gli elementi di cui il Consiglio disponeva al momento dell’adozione degli atti impugnati gli abbiano permesso di verificare se la decisione dell’amministrazione giudiziaria ucraina di avviare e condurre i procedimenti penali di cui trattasi era stata adottata e attuata nel rispetto di tale diritto. In tali circostanze, il Tribunale rileva che non è dimostrato che, prima dell’adozione degli atti impugnati, il Consiglio si sia assicurato del rispetto, da parte dell’amministrazione giudiziaria ucraina, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle persone in questione nell’ambito dei procedimenti penali di cui trattasi. Pertanto, decidendo di mantenere i nomi dei due uomini interessati nell’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, il Consiglio è incorso in un errore di valutazione. Di conseguenza, il Tribunale annulla gli atti impugnati nella parte in cui riguardano i due soggetti. (Beb)