Kosovo-Serbia: ministero Esteri Pristina, Belgrado non cessa campagna contro riconoscimento (3)

- Palmer è arrivato a Belgrado nella serata di mercoledì dopo aver visitato Pristina. Il diplomatico ha affermato che gli Stati Uniti hanno fortemente sostenuto il dialogo sotto gli auspici dell'Unione europea e del suo inviato speciale Miroslav Lajcak, elogiando il presidente Aleksandar Vucic e l'impegno di Belgrado nei negoziati con Pristina. L'inviato degli Stati Uniti ha anche affermato che dovrebbe essere garantito un contesto in cui i media possano riportare opinioni diverse. All'incontro era presente anche Antony Godfrey, ambasciatore degli Stati Uniti in Serbia. In un incontro separato con Palmer, il ministro degli Esteri serbo Nikola Selakovic ha affermato che "l'elusione di Pristina di adempiere ai suoi obblighi, principalmente per formare la Comunità dei comuni serbi in Kosovo, insieme all'insistenza sul riconoscimento reciproco, è inaccettabile", hanno riportato i media serbi. Stati Uniti e Unione europea "non sono in contraddizione" ma vanno nella stessa direzione rispetto al processo per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, ha detto il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, in un'intervista concessa all'emittente kosovara "Rtk" nell'ambito della sua visita a Pristina. "Non sono contraddittori. Vanno nella stessa direzione. Vorremmo un accordo per la piena normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, Serbia e Kosovo, che idealmente per noi verte sul riconoscimento reciproco, che, come si vede, mette davvero questo problema è alle nostre spalle e apre un percorso europeo puro per entrambi i Paesi", ha aggiunto. (segue) (Alt)