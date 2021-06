Speciale difesa: Kosovo, comandante Kfor Federici riceve capo di Stato maggiore Difesa albanese Begaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della missione Nato Kfor, generale Franco Federici, ha incontrato il capo di Stato maggiore della Difesa albanese, Bajram Begaj, in visita al quartiere generale dell'operazione a Pristina. Il comandante della missione Kfor ha sottolineato nell'occasione l'importanza del ruolo dell'operazione da lui guidata nell'area e ha espresso soddisfazione per l'impegno dei soldati albanesi. Secondo quanto precisato da un comunicato della Kfor, l'incontro rientra in un'agenda di colloqui con i capi di Stati maggiori della Difesa dei Paesi confinanti con il Kosovo, con l'obiettivo di avere uno scambio di esperienze per il rafforzamento della sicurezza nella regione balcanica. (Alt)