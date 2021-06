Kosovo: fonti stampa, Parlamento discuterà venerdì su accordi nel dialogo di Bruxelles (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, dovrebbe presentare la relazione sul dialogo fra Serbia e Kosovo il 22 o 23 giugno prossimi, secondo quanto annunciato sabato il presidente del parlamento serbo, Ivica Dacic. "Abbiamo discusso della possibilità di tenere una sessione parlamentare qualche mese fa, ma ora la questione è di attualità proprio per il coordinamento delle pressioni sia su Vucic che sul nostro Paese per compiere passi per noi inaccettabili, come il riconoscimento del Kosovo", ha detto Dacic in un'intervista all'agenzia "Tanjug". Nei giorni scorsi l’inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, in un’intervista al quotidiano serbo “Blic”, ha dichiarato che Serbia e Kosovo potrebbero firmare un accordo per normalizzare le relazioni entro la fine del 2021. Palmer si è detto fiducioso su uno sviluppo positivo del dialogo fra Belgrado e Pristina, nonostante le autorità del Kosovo sembrerebbero scarsamente interessate a impegnarsi sulla questione dei confini e della spartizione territoriale. In questa fase, Palmer ritiene che sia meglio concentrarsi su altri aspetti dei colloqui dove dovrebbe essere più semplice ottenere risultati positivi. Secondo l’inviato Usa, tuttavia, è "assolutamente possibile" che il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro kosovaro Albin Kurti firmino un accordo quest'anno. Palmer ha incontrato nei giorni scorsi a Belgrado premier serba Ana Brnabic e il ministro degli Esteri serbo Nikola Selakovic insieme al rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Serbia e Kosovo Miroslav Lajcak. (segue) (Alt)