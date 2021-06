© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve liberalizzare i visti per il Kosovo, che rimane “l'unico Paese” dei Balcani occidentali “escluso” dalla possibilità di viaggiare in maniera facile nell'Ue. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nel corso dell'intervento con cui ha aperto la riunione con i colleghi del Processo di Berlino, in corso oggi in formato digitale. (Geb)