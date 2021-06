Kosovo: reazioni istituzioni su sentenza Mladic, "restituisce giustizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza di ergastolo emessa ieri nei confronti di Ratko Mladic dalla Corte d'appello del Meccanismo residuale dei tribunali penali dell'Aia è stata accolta con favore dai vertici istituzionali del Kosovo e dalle forze politiche del Paese. "Il famigerato criminale di guerra, Ratko Mladic, noto come il 'macellaio della Bosnia-Erzegovina', è stato condannato all'ergastolo per genocidio. La Serbia lo ha nascosto e lo ha ritratto come un eroe. Ma questo verdetto è un promemoria che la negazione serba dei crimini passati in Bosnia e Kosovo deve finire", ha affermato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti. La presidente Vjosa Osmani ha commentato questa sentenza definendola "storica" ovvero "come un raro caso di giustizia restituita, ma la regione ha ancora molta strada da fare per garantire che anche gli altri sopravvissuti e le famiglie dei dispersi ottengano giustizia". Osmani Ha poi citato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: "Giustizia e riconciliazione sono le basi per la pace e la stabilità". "Quando vedremo un verdetto come quello odierno, le persone e le famiglie che hanno sperimentato indicibili sofferenze perpetrate dal regime genocida di Milosevic si sentiranno un passo più vicine alla giustizia. Non c'è dubbio ora che l'intenzione di Milosevic, Mladic e altri parte di quel regime, fosse genocidio", ha sottolineato il capo di Stato kosovaro. Emilija Redzepi, vice primo ministro del Kosovo della comunità bosniaca, ha affermato che la conferma del verdetto di Mladic è "la giustizia che stiamo aspettando da 26 anni". "Non esiste una sentenza che possa alleviare il dolore delle madri bosniache che hanno perso i loro mariti, i figli e le loro intere famiglie", ha detto Redzepill'emittente a "Klan Kosova". Il ministro degli Esteri Donika Gervalla-Schwarz ha commentato su Twitter: "Una scomoda verità: il verdetto finale contro Mladic per genocidio e crimini di guerra dell'aggressione serba è anche un verdetto contro il nazionalismo. Con il sostegno di Ue e Usa respingeremo il nazionalismo aggressivo che ancora pone la più grande minaccia alla pace nei Balcani". (segue) (Alt)