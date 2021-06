Balcani: Consiglio di sicurezza Onu, posizioni contrastanti su sentenza a Mladic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state contrastanti le posizioni di alcuni Paesi, ed in particolare Russia e Stati Uniti, che hanno preso parte al Consiglio di sicurezza dell'Onu riguardo alla sentenza in appello emessa all'Aia per l'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic. Nella seduta di ieri sera il rappresentante della Russia ha criticato la sentenza osservando che "prosegue la criminalizzazione" nei confronti della Serbia. "Il verdetto contro Ratko Mladic è un proseguimento della criminalizzazione da parte del tribunale dell'Aia, (criminalizzazione) che è diventata una macchia sulla reputazione del Meccanismo (residuale dell'Aia). Qualcuno è stato chiamato a rispondere del bombardamento di massa di obiettivi civili, compresa la città di Belgrado?", ha dichiarato il rappresentante russo chiedendosi perché il Tribunale internazionale "è rimasto cieco e sordo di fronte a certi crimini" e "perché ha voltato la testa davanti agli evidenti crimini degli albanesi del Kosovo e ai loro casi che vengono risolti da un tribunale speciale in Kosovo". (segue) (Nys)