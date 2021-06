Bulgaria: MiG-29 precipitato nel Mar Nero durante esercitazione Shabla 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caccia MiG-29 dell'Aeronautica bulgara sparito dai radar e per cui erano in corso le ricerche è precipitato nel Mar Nero vicino a Capo Shabla durante l'esercitazione militare tattica Shabla 2021. Lo ha reso noto all'emittente radiofonica nazionale "Bnr Bulgaria" il comandante della Marina bulgara, contrammiraglio Kiril Mihajlov, precisando che non è noto se il pilota sia riuscito ad attivare i meccanismi di espulsione dall'abitacolo. Il Mig è scomparso dai radar alle 00:45 (le 23:45 in Italia) durante l'esercitazione militare. Subito dopo sono iniziate le operazioni di ricerca secondo quanto precisato dal ministero della Difesa bulgaro. L'esercitazione militare tattica Shabla 2021 è stata sospesa. Più di 2 mila militari dalla Bulgaria e dagli Stati Uniti stanno prendendo parte all'esercitazione. (Seb)