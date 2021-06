Imprese: Generali, raccolta netta totale cresce a 617 milioni di euro a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la crescita serrata della raccolta netta di Banca Generali per il mese di maggio con volumi: 617 milioni di euro a maggio, +52 per cento anno su anno) per un totale di 3,07 miliardi (+33 per cento anno su anno) da inizio anno. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la composizione della raccolta si conferma trainata da soluzioni gestite (342 milioni di euro nel mese di maggio) per un totale di 1,95 miliardi da inizio anno, pari al 64 per cento della raccolta totale. Secondo quanto riportato dalla nota, tra i prodotti, continua l’accelerazione della domanda di contenitori finanziari e assicurativi (156 milioni nel mese, +147 per cento) per un totale da inizio anno di 837 milioni di euro contro i 146 milioni dello scorso anno. La raccolta in fondi/Sicav retail si è confermata egualmente su ottimi livelli (186 milioni euro a maggio, 1,1 miliardi da inizio anno) con un forte contributo da parte di Lux Im (94 milioni, 599 milioni da inizio anno). (segue) (Com)