Ambiente: soluzioni verdi per contrastare i cambiamenti climatici, a Solaro e Masate due interventi pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del progetto LIFE Metro Adapt nato grazie al Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) della Commissione Europea, con la collaborazione di Città Metropolitana di Milano, che ne è il capofila, ALDA Association Européenne pour la Démocratie Locale, Ambiente Italia Srl, CAP Holding Spa, e-Geos S.p.A. e Legambiente Lombardia, sono stati realizzati due interventi pilota nei territori di Solaro e Masate volti a contrastare l’elevato rischio idraulico a cui l’area metropolitana di Milano è soggetta, per via di una crescente espansione urbana. I partner del progetto hanno organizzato una visita con un gruppo di tecnici e amministratori alle infrastrutture create a Solaro nel pomeriggio di martedì 8 giugno per illustrare le potenzialità e la diffusione dei benefici ottenuti grazie alle Nature-Based Solutions, opere ingegneristiche che si ispirano alla natura per studiarne e replicarne gli elementi in grado di migliorare la resilienza delle aree urbane. "Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la creazione di una governance comune tra le autorità locali e a produrre strumenti che consentano di implementare strategie e politiche di adattamento ai cambiamenti climatici convenienti al contesto locale, consentendo una replicabilità in altri territori dell’Unione Europea con simili caratteristiche e problematiche da affrontare. Le soluzioni offerte riguardano i principali problemi individuati, come la vulnerabilità dei soggetti più esposti agli effetti dell’isola di calore estiva e l’impermeabilità, con i rischi correlati di esondazioni e allagamenti, mobilitando competenze e risorse economiche e tecnologiche necessarie per mettere in campo azioni concrete, così come effettivamente realizzato nei Comuni di Solaro e Masate. Puntare sui sistemi di adattamento basati sulla natura – Nature Based Solution è la soluzione più adatta al nostro contesto densamente urbanizzato in cui le sfide ambientali si intrecciano a disagio sociale e lavorativo. L’occasione dell’adattamento deve essere colta al volo e deve permettere di rilanciarci verso una transizione ecologica di cui città metropolitana non solo vuole essere parte, ma vuole esserne protagonista insieme al suo territorio" spiega Michela Palestra consigliera delegata Ambiente Città Metropolitana di Milano, capofila del progetto Life MetroAdapt. (segue) (Com)