Ambiente: soluzioni verdi per contrastare i cambiamenti climatici, a Solaro e Masate due interventi pilota (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La collaborazione tra enti e aziende è fondamentale per lo sviluppo sostenibile di un territorio. Questo è quello che sta accadendo con il progetto europeo Life Metro Adapt, dove Città metropolitana di Milano, Gruppo Cap, Legambiente e Alda hanno fatto rete rendendo Masate e Solaro esempi di progettazione green dal carattere globale, tanto da diventare casi di studio e applicazione anche per altri territori. Un modello europeo di strategia di mitigazione dei cambiamenti climatici che permette di alleggerire la portata dei nostri impianti di depurazione e della rete fognaria, e mitigare il rischio inondazioni e allagamenti. Perfetta sintesi tra natura, risorse idriche e sviluppo urbano, le Nature-Based Solutions sono misure intelligenti di verde pubblico che stiamo progressivamente adottando nei 132 comuni che presidiamo" commenta in una nota Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. Nel Comune di Solaro (MI) il progetto ha previsto la realizzazione di un apposito sistema di drenaggio in un parcheggio pubblico, per la riduzione del sovraccarico delle acque raccolte in fognatura. Nella porzione a sud-est del parcheggio è stata realizzata un’area di bioritenzione, di superficie complessiva pari a 135 m2 e collegata, mediante tubi di drenaggio, a 6 pozzi perdenti di profondità pari a 3,5 m e diametro interno pari a 2 m. In una seconda zona è stata prevista l’intercettazione della tombinatura esistente e il conferimento ad un sistema composto da altri 6 pozzi perdenti. In entrambi i casi l’afflusso delle acque nei pozzi è preceduto da un sistema di disoleatura, per impedire l’infiltrazione di olii e idrocaburi. Sono state realizzate inoltre quattro aiuole drenanti (rain garden) in corrispondenza degli accessi del campo sportivo. Il sistema copre un’area totale di raccolta delle acque meteoriche di circa 5700 metri quadrati, con un volume di pioggia stimato in 6384 metri cubi annui e porterà ad una riduzione del flusso di picco di circa 73 litri al secondo. Anche nel comune di Masate (MI) gli interventi mirano a convogliare e smaltire in un apposito sistema di ritenzione le acque meteoriche provenienti da un parcheggio pubblico e da una porzione di strada provinciale mediante l’installazione di un’apposita tombinatura alla profondità di circa 1,5 m rispetto al piano campagna. Si è calcolato, infatti, che l’opera è in grado di aumentare la diluizione delle acque raccolte in fognatura e la conseguente pressione sulle stesse durante eventi di pioggia intensa arrivando a raccogliere un volume di pioggia stimato di 3162 metri cubi annui, con una riduzione del flusso di picco di 77 litri al secondo. L’acqua viene convogliata tramite tubazioni in PVC per circa 100 metri verso il bacino di ritenzione avente una capacità complessiva di 110 metri cubi, infine recapitata in un corso d’acqua dopo un opportuno trattamento per la separazione degli olii. (Com)