Ue-Russia: fonti stampa, Coreper prorogherà sanzioni a Crimea di un anno

- Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), organo del Consiglio dell'Unione europea, ha nuovamente prorogato di un anno senza discussione le misure restrittive nei confronti della Crimea nell'ambito della strategia per il non riconoscimento dell'adesione, adottata nel 2014. Lo ha dichiarato alla agenzia di stampa russa "Tass" una fonte diplomatica a Bruxelles. "Il Coreper ha deciso di prorogare di 12 mesi le misure restrittive contro la Crimea e Sebastopoli", ha affermato la fonte. La prossima settimana questa decisione sarà formalmente approvata dal Consiglio dell'Ue, dopodiché entrerà in vigore. Le misure restrittive contro la Crimea e i suoi abitanti sono state adottate dall'Unione europea nel giugno 2014 nell'ambito della strategia dell'Ue per il non riconoscimento dell'annessione della Crimea. Le sanzioni vietano alle imprese europee di tenere contatti con le imprese della Crimea, vietano alle compagnie aeree europee di volare in Crimea ed alle navi di entrare nei porti della Crimea, introducono un blocco commerciale completo della penisola e vietano ai paesi dell'Ue di rilasciare visti ai residenti della Crimea che hanno ricevuto passaporti russi.(Rum)