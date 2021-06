Brexit: Parlamento Ue, negoziati con Consiglio su fondo contro conseguenze negative divorzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo è pronto a negoziare con il Consiglio dell'Unione europea la creazione di un fondo per aiutare i Paesi Ue a contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito. Lo si apprende dal Parlamento europeo che oggi ha adottato la sua posizione negoziale sulla riserva di adeguamento alla Brexit da 5 miliardi di euro (ai prezzi 2018 e 5,4 miliardi di euro ai prezzi correnti). I negoziati con gli Stati membri Ue inizieranno oggi stesso, con l'obiettivo per i deputati di raggiungere un accordo politico il 17 giugno. I punti principali del mandato negoziale del Parlamento sono un fondo di prefinanziamento di 4 miliardi di euro, erogato in due rate uguali nel 2021 e nel 2022, con il restante miliardo di euro pagato nel 2025; un periodo di ammissibilità, che coprirà i costi sostenuti dal primo luglio 2019 al 31 dicembre 2023 per prepararsi agli effetti negativi e preventivati della Brexit; un metodo di assegnazione basato su tre fattori: l'importanza del commercio con il Regno Unito, l'importanza della pesca nella zona economica esclusiva del Regno Unito e la popolazione che vive nelle regioni marittime confinanti con il Regno Unito. Altri elementi sono un'attenzione a piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, alla creazione di posti di lavoro e la reintegrazione dei cittadini europei di ritorno dal Regno Unito; l'esclusione dei settori finanziari e bancari dal sostegno; il 7 per cento della dotazione nazionale destinato alla piccola pesca e alle comunità locali dipendenti dalle attività di pesca nelle acque del Regno Unito, per i Paesi interessati. (Beb)