PA: largo ai creativi under 30, parte #IoLogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via #IoLogo, il concorso di idee lanciato dal Dipartimento della Funzione pubblica e diretto ai creativi under 30 per la realizzazione di un logo originale, che rappresenti e renda immediatamente riconoscibile il Portale nazionale del reclutamento. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui si richiede un progetto grafico innovativo, che comunichi attraverso un logo e la sua immagine coordinata la filosofia della nuova “piazza” virtuale dove si incontrerà la domanda e l’offerta di lavoro pubblico. Il Portale sarà la porta unica di accesso alla Pubblica amministrazione: conterrà sia i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato sia gli avvisi per il reclutamento a tempo determinato del personale necessario alla realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il logo sarà usato in locandine, manifesti e produzioni multimediali. Il concorso si rivolge a studenti, laureati e diplomati nelle discipline di Grafica pubblicitaria, Design e Arti che, alla data di scadenza del bando, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età. Le proposte dovranno rispettare i seguenti criteri: attinenza alle caratteristiche del Portale; originalità, riconoscibilità, efficacia; economicità e praticità di realizzazione. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Alla proposta di logo originale che si classificherà prima nella graduatoria sarà riconosciuto un premio di tre mila euro. (Rin)