Libia: Tebboune, Dabaiba ha chiesto la riconciliazione libica avvenga in Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha detto che il primo ministro del governo ad interim di unità nazionale della Libia, Abdelhamid Dabaiba, ha ufficialmente chiesto che il processo di riconciliazione libico avvenga in Algeria. Lo ha detto lo stesso Tebboune in un'intervista all’emittente televisiva qatariota "Al Jazeera". "I fratelli libici hanno chiesto all'Algeria di ospitare il processo di riconciliazione. Sarà per noi un onore, perché i fratelli libici sono ben consapevoli che l'Algeria non ha alcuna ambizione, se non quella di restituire il favore al popolo libico che ci ha sostenuto durante la rivoluzione dell'indipendenza". (Lit)