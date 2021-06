Abruzzo: consiglio regionale su Trasversalità su corridoio europeo Tirreno Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Consiglio regionale abruzzese di approvare nella seduta straordinaria di ieri la risoluzione (con 16 voti a favore e 9 contrari) presentata dal centrodestra sulla "Strategia della Regione Abruzzo sul corridoio europeo trasversale Tirreno-Adriatico" continua in queste ore ad alimentare il dibattito politico abruzzese. Il documento "esprime sostegno e condivisione all'azione del Presidente e della Giunta regionale tesa a ottenere l'inserimento della Regione nelle Reti dei corridoi europei della mobilità Ten-T, sia lungo l'asse adriatico nord-sud che lungo l'asse longitudinale est-ovest, recuperando in tal modo un drammatico divario infrastrutturale che ha penalizzato e frenato la crescita e lo sviluppo del territorio, nonché per lo sviluppo della logistica militare; impegna in tal senso il Presidente a rappresentare in tutte le sedi opportune l'urgenza e la necessità di tale obiettivo; condivide la strategia multilaterale di stretta collaborazione con le Regioni limitrofe per individuare soluzioni che superino la conflittualità e la competizione tra aree territoriali, valorizzando la coesione e il comune interesse strategico; auspica che il Governo nazionale sostenga con convinzione presso la Commissione europea le richieste formulate dalla Regione Abruzzo, rendendo credibile l'azione diplomatica (nel negoziato in corso sulla revisione delle Reti Ten-T) mediante la concreta dimostrazione di interesse alla realizzazione delle infrastrutture richieste, che passa inevitabilmente per il finanziamento delle stesse". (segue) (Gru)