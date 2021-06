Ue: Parlamento, sì a risoluzione su strategia biodiversità per il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha annunciato di aver approvato la risoluzione sulla "Strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita", che tratta dell'attuale crisi della biodiversità in Europa e nel resto del mondo, con 515 voti favorevoli, 90 contrari e 86 astensioni. L'Eurocamera ha ricordato che, sui circa 8 milioni di specie esistenti, un milione è a rischio di estinzione. Pertanto i deputati accolgono favorevolmente l'ambizione della strategia dell'Ue sulla biodiversità di ripristinare, rendere resilienti e proteggere adeguatamente gli ecosistemi entro il 2050. A sostegno della strategia, chiedono una legge dell'Ue sulla biodiversità simile alla legge europea sul clima. I deputati si rammaricano profondamente che l'Unione europea non abbia raggiunto gli obiettivi per la biodiversità entro il 2020 e affermano che la nuova strategia deve affrontare in modo adeguato le cinque principali cause dei cambiamenti: cambiamenti nell'uso del suolo e del mare; sfruttamento diretto degli organismi; cambiamenti climatici; inquinamento; e specie esotiche invasive. Insistono, inoltre, sulla necessità di mobilitare 20 miliardi di euro all'anno per l'azione a favore della biodiversità in Europa. Chiedono inoltre che venga stipulato un "accordo di Parigi" sulla biodiversità in occasione della conferenza delle Nazioni Unite che si terrà a ottobre 2021, durante la quale saranno stabilite le priorità globali in materia di biodiversità per il 2030 e oltre. (segue) (Beb)