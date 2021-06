Ue: Parlamento, sì a risoluzione su strategia biodiversità per il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ha spiegato che, anche se l'Unione europea possiede già la più vasta rete di aree protette al mondo, i deputati ritengono che sia necessario un piano Ue di ripristino della natura. Ribadiscono la loro richiesta di far diventare aree protette almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Ue entro il 2030, e di fornire maggiore protezione a tali aree, comprese tutte le foreste primarie e antiche presenti nell'Ue. Gli obiettivi nazionali dovrebbero tenere conto di differenze quali dimensione geografica o percentuale di aree naturali. Secondo i deputati, non ci deve essere alcun deterioramento delle tendenze di conservazione e occorre raggiungere uno stato di conservazione favorevole per tutte le specie protette e gli habitat entro il 2030. Inoltre, almeno il 30 per cento delle specie e degli habitat che non hanno uno stato di conservazione soddisfacente dovrebbe raggiungere questo obiettivo. Secondo i deputati, l'Ue deve guidare gli sforzi per porre fine al commercio di specie minacciate di estinzione e delle loro parti. (segue) (Beb)