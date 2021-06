Lavoro: Letta, sui licenziamenti bisogna essere selettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui licenziamenti "abbiamo individuato delle soluzioni per una uscita graduale dal blocco, ma la ripresa è asimmetrica e dobbiamo tutelare i lavoratori. La nostra proposta è sempre stata quella di essere selettivi". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a “Coffee break”. "Per questa uscita graduale dal blocco sono necessari strumenti – ha spiegato -. Alcuni ci sono come la cassa integrazione gratuita. Ci sono le condizioni, io sono ottimista, Draghi e il ministro Orlando stanno lavorando nella giusta direzione”.(Rin)