Israele: rinviata al 15 giugno marcia delle bandiere a Gerusalemme, dopo voto fiducia governo

- Il gabinetto di sicurezza di alto livello israeliano ha annunciato che la controversa marcia delle bandiere prevista a Gerusalemme si svolgerà il 15 giugno, se la polizia approverà il percorso. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale, la proposta di compromesso presentata dal primo ministro, Benjamin Netanyahu, e dal ministro della Difesa, Benny Gantz, e approvata dai ministri, ha confermato che l'evento può andare avanti "in un quadro che sarà concordato dalla polizia e dagli organizzatori". La riprogrammazione da giovedì 10 giugno a martedì 15 giugno indica che la marcia si svolgerà due giorni dopo il voto della Knesset (Parlamento monocamerale di Israele) per votare la fiducia al governo proposto da Yair Lapid. In tal modo, si allontanano le preoccupazioni di alcuni critici del primo ministro, secondo cui Netanyahu sperava di usare la marcia e la violenza come ultimo tentativo per impedire la formazione della nuova coalizione. Gli organizzatori della parata hanno detto all'emittente “Kan news” che insisteranno per tenere l'evento lungo il percorso originale, passando attraverso il quartiere musulmano, un piano che molto probabilmente sarà limitato dalla polizia. (segue) (Res)