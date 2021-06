Israele: rinviata al 15 giugno marcia delle bandiere a Gerusalemme, dopo voto fiducia governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare di estrema destra del Partito sionista religioso, Itamar Ben Gvir, aveva giurato di usare la sua immunità parlamentare per marciare attraverso il quartiere musulmano se la polizia avesse rifiutato di permettere all'evento di andare avanti. Ieri Ben Gvir ha rincarato la dose, dicendo che avrebbe marciato giovedì, nonostante il gabinetto di sicurezza abbia consentito lo svolgimento dell’evento la prossima settimana. La polizia aveva inizialmente rifiutato di autorizzare l'evento, che doveva seguire un percorso attraverso l'ingresso nella Porta di Damasco della Città vecchia e nel quartiere musulmano, preoccupata del fatto che la parata potesse infiammare le tensioni in città e innescare una nuova ondata di disordini, anche in altre località. Il gruppo palestinese Hamas aveva avvertito di "conseguenze" se la marcia fosse passata attraverso la Porta di Damasco. L'originale marcia delle bandiere del 10 maggio è stata interrotta dal lancio di razzi da Hamas su Gerusalemme, che ha scatenato un periodo di undici giorni di intensi combattimenti tra Israele e il gruppo armato palestinese. (segue) (Res)