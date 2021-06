Israele: rinviata al 15 giugno marcia delle bandiere a Gerusalemme, dopo voto fiducia governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un organismo congiunto che rappresenta vari gruppi terroristici con sede nella Striscia di Gaza, tra cui Hamas, ha detto qualche giorno fa che "se Israele decidesse di ripristinare la situazione precedente, chiediamo di bruciare la terra sotto i piedi del nemico", riferendosi alla parata del 10 maggio e ai successivi scontri. Una fonte della polizia è stata citata lunedì 7 giugno da “Channel 12” per dire che "nessun percorso che passa attraverso la Porta di Damasco e il quartiere musulmano può essere approvato. La polizia non sarà in grado di radunare forze sufficienti per assicurare un tale percorso, oltre a molte altre forze che dovrebbero essere preparate in altre aree dove ci si aspetterebbe degli scontri". I politici nazionalisti e gli organizzatori della parata hanno accusato la polizia di cedere al terrore se la parata venisse annullata. Ben Gvir ieri ha sostenuto che anche un semplice ritardo mostrerebbe debolezza. "Il rinvio della marcia significa arrendersi ad Hamas e piegarsi ad un'organizzazione terroristica. Hamas ha stabilito che gli ebrei non marceranno attraverso la Città Vecchia giovedì. Il governo israeliano e la polizia di Israele si sono arresi", ha dichiarato su Twitter il parlamentare di estrema destra, che ha aggiunto: "Non accetterò questa vergogna". (segue) (Res)