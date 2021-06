Israele: rinviata al 15 giugno marcia delle bandiere a Gerusalemme, dopo voto fiducia governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la data originaria del 10 giugno, alcuni membri del cosiddetto "governo di cambiamento", destinato a spodestare Netanyahu, hanno accusato che la marcia è stata deliberatamente pianificata per suscitare disordini e potenzialmente far deragliare il governo entrante prima che potesse ricevere la fiducia dal parlamento. La marcia del 10 maggio, che si è svolta in un contesto di forti tensioni per gli sgomberi pianificati dei palestinesi a Sheikh Jarrakh, un quartiere di Gerusalemme Est, e di un giro di vite della polizia sui disordini nell'area del Monte del Tempio, è stata deviata per evitare il passaggio attraverso la Porta di Damasco e il quartiere musulmano, in seguito alle pressioni degli Stati Uniti, che hanno espresso la preoccupazione che la sfilata possa far ribollire le tensioni. L'evento annuale della Giornata di Gerusalemme vede migliaia di ebrei nazionalisti marciare attraverso le parti di Gerusalemme a maggioranza musulmana verso il muro occidentale, in una dimostrazione di sovranità per segnare l'anniversario ebraico della conquista del lato est della città da parte di Israele, durante la Guerra dei sei giorni del 1967. Il percorso è stato a lungo considerato provocatorio dai critici israeliani e palestinesi, poiché i proprietari arabi locali sono costretti a chiudere i loro negozi in modo che le forze dell'ordine possano rendere sicura l'area a maggioranza palestinese per i manifestanti ebrei, principalmente nazionalisti. (Res)