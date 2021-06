Myanmar: inviato Onu allerta su emergenza umanitaria nello Stato di Kayah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, un attivista che opera nella regione ha rivelato che “molti altri sfollati non possono essere raggiunti, anche in una zona a est della città di Demoso”, che si trova a circa 15 chilometri da Loikaw, la capitale dello Stato. "Alcune persone a est di Demoso devono sopravvivere con il brodo di riso perché non possiamo consegnare loro i sacchi di riso", ha detto l'attivista, aggiungendo che “le autorità militari hanno arrestato tre persone che cercavano di consegnare aiuti umanitari nelle ultime due settimane”. Al momento, inoltre, l'energia elettrica è stata tagliata in molte aree e il cibo, così come i materiali per i rifugi e la benzina sono “disperatamente necessari”, ha detto l'attivista, che ha chiesto “un aiuto internazionale urgente”. (Fim)