Covid: Costa, se lavoriamo da subito obiettivo è riaprire le discoteche i primi di luglio

- Se lavoriamo fin da subito, ipotizzare il mese di luglio come il mese della riapertura graduale delle discoteche credo sia un obiettivo raggiungibile. Da parte loro ci sarà domani la presentazione di un protocollo che dovrà essere sottoposto al Cts, che potrà intervenire e modificarlo e aggiungere elementi di garanzia, prudenza e sicurezza, ma credo che dobbiamo assolutamente darci questo obiettivo, perché parliamo di un settore che occupa oltre 100mila addetti. Credo che l’obiettivo dei primi di luglio sia un obiettivo raggiungibile. Lo ha detto a Sky TG24, Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, parlando del settore delle discoteche e dei locali da ballo. "Oggi – ha spiegato - rimane l’unico settore che di fatto non ha ancora una data, c’è bisogno assolutamente di dare una risposta anche a questo settore, perché credo debba avere pari dignità. Parliamo di un aspetto delicato, dobbiamo condividere un percorso insieme e devo dire che da parte dei sindacati di questa categoria ho riscontrato una grande disponibilità: chiedono una data per poter pianificare, con regole condivise che tengano conto di quella che deve essere la prudenza, la sicurezza garantita". (Rin)